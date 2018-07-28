وزارة الخارجية الأردنية تتابع قضية طلاب المملكة بتركيا

قال مصدر حكومي أردني، يوم السبت، إن وزارة الخارجية على تواصل مع الجهات الليبية المختصة، لحل مشكلة 384 طالبا أردنيا في تركيا، بحسب ما أفاد موقع "خبرني" الأردني.

إقرأ المزيد

وبين المصدر أن الوزارة على تواصل مع الجهات الليبية والأهالي لحل المشكلة في أسرع وقت.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه أولياء أمور الطلبة إنهم سيعتصمون أمام وزارة التربية والتعليم.

وصرح أحد أولياء الأمور لـ"خبرني" أن الطلبة قضوا عاما كاملا في تركيا ملتزمين بالدوام والامتحانات، وأنهوا جميع المتطلبات يوم الخميس، لكن المفاجئ بالموضوع هو صدور قرار فصل مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات الأردنيين بسبب "مشادة" كلامية بين طالب ومراقب.

وأفاد بأن رسوم التسجيل بلغت 2500 دينار، عدا أسعار التذاكر والإيجارات والمصاريف النثرية، مشيرا إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم الليبية "ظالم" وجاء لتنفيعات مالية.

وأكد أن مصير الطلاب لا زال مجهولا، وسط غياب وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني