أول مخرجة سعودية: لا أمانع بإنتاج أفلام مع الإسرائيليين بموافقة المملكة

صرحت المخرجة السعودية المشهورة، هيفاء منصور، بأنها لا تمانع بإنتاج أفلام مشتركة مع الجانب الإسرائيلي في المستقبل حال سماح المملكة بذلك عبر قنوات رسمية.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أشارت منصور، التي تعتبر أول مخرجة سعودية وعمرها 43 سنة، وهي عضو في أكاديمية السينما الأمريكية، إلى أنها لا تستبعد التعاون مع زملائها الإسرائيليين، وبينت: "سأعمل فقط عبر القنوات الرسمية التي ستسمح بإقامتها السعودية، لكنني لا أمانع بذلك".

هيفاء المنصور أول مخرجة سعودية تقول في حوار مع موقع واينت الإسرائيلي إنها لا تستبعد إمكانية إنتاج أفلاما مع منتجين إسرائيليين بالمستقبل من خلال القنوات الرسمية التي ستسمح بها السعودية. تضيف: "ولي العهد رائع.. شيء جيد جدا يحدث في السعودية". سيتم عرض فيلمها الجديد هذا الشهر بالقدس pic.twitter.com/L4KccSyi3J — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 28 июля 2018 г.

وأشادت المخرجة السعودية بالإصلاحات التي ينفذها في داخل المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أقيمت بمبادرته أولى دور السينما بالإضافة إلى السماح للنساء بقيادة السيارات.

واعتبرت منصور أن "مجرد كون السعودية تتبع نهجا أكثر ليبرالية سيجعل الدول الإسلامية الأخرى تنفتح أمام هذا المسار مما يعني تقليل مستوى الكراهية ودرجة انتشار الأفكار المتطرفة في المجتمع".

ومن المتوقع أن يجري عرض فلم جديد لمنصور في دور السينما بالقدس الشهر المقبل.

المصدر: يديعوت أحرنوت + وكالات