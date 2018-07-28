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أول مخرجة سعودية: لا أمانع بإنتاج أفلام مع الإسرائيليين بموافقة المملكة

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أول مخرجة سعودية: لا أمانع بإنتاج أفلام مع الإسرائيليين بموافقة المملكة
variety.com
المخرجة السعودية المشهورة، هيفاء منصور
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صرحت المخرجة السعودية المشهورة، هيفاء منصور، بأنها لا تمانع بإنتاج أفلام مشتركة مع الجانب الإسرائيلي في المستقبل حال سماح المملكة بذلك عبر قنوات رسمية.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أشارت منصور، التي تعتبر أول مخرجة سعودية وعمرها 43 سنة، وهي عضو في أكاديمية السينما الأمريكية، إلى أنها لا تستبعد التعاون مع زملائها الإسرائيليين، وبينت: "سأعمل فقط عبر القنوات الرسمية التي ستسمح بإقامتها السعودية، لكنني لا أمانع بذلك".

وأشادت المخرجة السعودية بالإصلاحات التي ينفذها في داخل المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أقيمت بمبادرته أولى دور السينما بالإضافة إلى السماح للنساء بقيادة السيارات.

واعتبرت منصور أن "مجرد كون السعودية تتبع نهجا أكثر ليبرالية سيجعل الدول الإسلامية الأخرى تنفتح أمام هذا المسار مما يعني تقليل مستوى الكراهية ودرجة انتشار الأفكار المتطرفة في المجتمع".

ومن المتوقع أن يجري عرض فلم جديد لمنصور  في دور السينما بالقدس الشهر المقبل.

المصدر: يديعوت أحرنوت + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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