بدء وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين من لبنان

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية ببدء وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين القادمين من لبنان عبر نقطة "جديدة يابوس" الحدودية، تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم.

ويوم الاثنين الماضي، عادت دفعة من السوريين المهجرين عبر معبر الزمراني من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها، وفقا لـ"سانا".

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من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الحافلات التي ستقل اللاجئين من منطقة المصنع الحدودية إلى سوريا وصلت إلى مدينة زحلة، وستدخل المصنع بعد الانتهاء من الإجراءات.

وتضم هذه الدفعة حوالي 1000 شخص، ويستمر دخول الحافلات المخصصة لنقلهم منذ الساعة السادسة صباح السبت.

المصدر: سانا + الوكالة الوطنية للإعلام