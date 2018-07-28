بالأسماء.. وزارة التعليم الليبية تحرم ما يقرب من400 طالب عربي من النجاح

قررت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الليبية حرمان 384 طالبا من غير الليبيين الممتحنين أمام لجنة مدينة إسطنبول التركية، واعتبارهم راسبين لـ"مخالفاتهم نظم الدراسة والامتحانات".

وجاء هذا القرار على خلفية قيام الطلبة المشمولين به بأعمال شغب واعتدائهم على أعضاء لجنة المراقبة لفظيا وجسديا واستخدام بعضهم للسلاح الأبيض ضد أحد أعضاء اللجنة.

وتفيد وسائل إعلام أردنية بأن الطلاب أغلبهم أردنيون.

المصدر: وزارة التعليم الليبية على "فيسبوك"