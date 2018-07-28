صلاة الخسوف مناسبة لتوحيد المواعيد عند المسلمين

تختلف مواعيد الصلاة من مكان إلى آخر، مثلما الإفطار في رمضان، إلا أن القمر وحد المسلمين في موعد صلاة الخسوف، التي تؤدى في معظم العالم الإسلامي في وقت واحد، بغض النظر عن المكان.

وقد أدى المسلمون في عدد من البدان العربية ليل الجمعة على السبت، صلاة خسوف القمر، التي تعتبر سُنة مؤكدة في الإسلام، وتوقيتها يتزامن مع حدوث ظاهرة خسوف القمر.

في مصر بدأت المساجد إقامة صلاة الخسوف تزامنا مع الظاهرة الكونية الفريدة، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجوامع شهدت حضورا غفيرا للمصلين.

وفي السعودية وجه مدير عام فرع الأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، جميع مساجد المنطقة ومحافظاتها ومراكزها بصلاة الخسوف، دون استثناء مسجد عن آخر.

كما ألزم وزير الأوقاف السعودي جميع أئمة المساجد بإقامة صلاة الخسوف بوقتها في مساجدهم، وعدم تخصيص مساجد بعينها لتقام فيها الصلاة.

وعاش العالم مساء أمس الجمعة أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21 ، كما أتيحت له فرصة رؤية المريخ عن قرب. ويمثل الخسوف الكلي ذلك حدثا نادرا يقع عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، وتدخل مساحات كبيرة من الكوكب في ظلام تام.

المصدر: وكالات