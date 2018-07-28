جنايات القاهرة تحيل ملفات 75 متهما لمفتي الجمهورية للتصديق على إعدامهم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ملف 75 متهما إلى مفتي الجمهورية بعد أن حكمت عليهم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

ومن أبرز المحالين عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين.

ويحاكم في هذه القضية 739 متهما، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربون، أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في وقت سابق مجموعة تهم أبرزها "تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون"، و"تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية"، و"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق".

المصدر: وكالات