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القبض على شباب عرب اعتدوا على طالبين سعوديين في واشنطن

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القبض على شباب عرب اعتدوا على طالبين سعوديين في واشنطن
Reuters
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ألقت أجهزة الأمن الأمريكية القبض على شباب عرب اعتدوا على المبتعث السعودي، ماجد المزيني، وزميله سعود الشمري، بسبب جدل كروي.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان نشرته أمس الجمعة، إنها "قامت بزيارة الطالب ماجد المزيني في المستشفى للاطمئنان عليه وعلى زوجته، وتسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بعلاجه وزميله، كما تواصلت مع المحققين والادعاء العام لمعرفة ملابسات القضية، وتم القبض على المعتدين واحتجازهم".

وأوضحت أنه طبقا للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن قضية الاعتداء على شخص تكون من مسؤولية المدعي العام للترافع ضد المعتدين، وسوف يكون المدعي العام هو من يترافع عن المعتدى عليهم، كما قامت السفارة بتعيين محامٍ لمتابعة القضية مع الادعاء العام.

وقالت السفارة أنه تم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 14 أغسطس القادم لعرض التهم على المعتدين.

وكان المزيني قد تعرض مع اثنين من أصدقائه لاعتداء من مجموعة عربية، أفضى إلى إصابة زميله سعود الشمري بكسور ورضوض متفرقة، فيما أصيب الثالث بجروح طفيفة مكنته من تصوير الحادثة وإبلاغ الجهات الأمنية والإسعاف، ليتم القبض لاحقا على اثنين من الجناة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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