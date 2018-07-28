وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه يرفع عدد القتلى إلى 155 منذ مارس

توفي فلسطيني ثالث اليوم السبت، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، شرق رفح، ليرتفع بذلك عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 155 قتيلا وأكثر من 17100 إصابة منذ 30 مارس الماضي.

وفي وقت سابق قتل شخصان وأصيب 185 آخرون، سبعة منهم جروحهم خطيرة.

RT

RT

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، إذ تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات جوية لاستهداف مواقع تقول تل أبيب إنها تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة، بينما تشتد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة منذ أواخر مارس الماضي، باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات