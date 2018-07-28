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قراءة إماراتية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا

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قراءة إماراتية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا
Globallookpress
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن أمير قطر، تميم بن حمد، بدا ضعيفاً، خلال زيارته بريطانيا، في موقفه تجاه إيران.

 وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "من خلال حديثي مع بعض المراقبين، جاءت زيارة أمير قطر لبريطانيا باهتة، ولَم يُحسن اختيار توقيتها، الشيخ تميم بدا ضعيفاً في موقفه تجاه الملف الإيراني، ومتشائما بخصوص أزمة بلاده. الآمال المعلقة بقمة قادمة في واشنطن تكملة لاستراتيجية التمني لإقناع المواطن بانفراج لن يأتي".

 المصدر: توتير

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