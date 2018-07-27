فلسطين: لن نقبل وساطة واشنطن إلا بمشاركة موسكو

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن بلاده لن تقبل وساطة الولايات المتحدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا بشرط مشاركة روسيا في المفاوضات كدولة وسيطة أخرى.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت سابقا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرض روسيا تنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مشيرا إلى أنه يفضل إعطاء فرص لخطة سلام تم وضعها من قبل الولايات المتحدة.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أكد نوفل رفض فلسطين للخطة الأمريكية ووساطة واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات مع إسرائيل لكنها تصر على أن تجرى إما تحت إشراف الرباعية الدولية أو بتوسط روسيا والولايات المتحدة معا.

وكان نتنياهو يقول مرارا إنه لا يرى بديلا عن الوساطة الأمريكية في التسوية مع الفلسطينيين، معربا عن استعداده للتعامل مع مبادرات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وعد، منذ بداية رئاسته بإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وإنجاحها.

ورفضت القيادة الفلسطينية الوساطة الأمريكية، بعد إعلان ترامب، في ديسمبر الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل .

المصدر: نوفوستي