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جنبلاط يهاجم الحكومة السورية بسبب مذبحة السويداء

أخبار العالم العربي

جنبلاط يهاجم الحكومة السورية بسبب مذبحة السويداء
AFP / ALAIN JOCARD
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط (صورة أرشيفية)
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هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الحكومة السورية لـ"فشلها" في منع الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش"، قائلا إنه "كان من الواجب ملاحظة أن المتشددين يحشدون للهجوم".

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الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له - 25 يوليو 2018 الأسد: هجمات السويداء تدل على أن دولا تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية

وانتقد جنبلاط بشدة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب رويترز، متهما السلطات السورية بـ"الفشل" في منع المذبحة التي نفذها تنظيم "داعش" يوم الأربعاء الماضي قائلا إنه "كان من الواجب ملاحظة أن المتشددين يتجمعون للهجوم". 

لكن وسائل إعلام حكومية سورية أكدت أن الجيش تدخل وقاتل المتشددين بقوات برية وضربات جوية.

وأسفر هجوم عناصر تنظيم "داعش" على مدينة السويداء والقرى المجاورة في منطقة جبل العرب عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

المصدر: رويترز

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