// 26.06.2018 по тикету 15478
جنبلاط يهاجم الحكومة السورية بسبب مذبحة السويداء
AFP / ALAIN JOCARD
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هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الحكومة السورية لـ"فشلها" في منع الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش"، قائلا إنه "كان من الواجب ملاحظة أن المتشددين يحشدون للهجوم".
وانتقد جنبلاط بشدة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب رويترز، متهما السلطات السورية بـ"الفشل" في منع المذبحة التي نفذها تنظيم "داعش" يوم الأربعاء الماضي قائلا إنه "كان من الواجب ملاحظة أن المتشددين يتجمعون للهجوم".
لكن وسائل إعلام حكومية سورية أكدت أن الجيش تدخل وقاتل المتشددين بقوات برية وضربات جوية.
وأسفر هجوم عناصر تنظيم "داعش" على مدينة السويداء والقرى المجاورة في منطقة جبل العرب عن مقتل أكثر من 250 شخصا.
المصدر: رويترز
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