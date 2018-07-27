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الصدر لسلطات العراق: كفاكم قمعا للمتظاهرين!

أخبار العالم العربي

الصدر لسلطات العراق: كفاكم قمعا للمتظاهرين!
Reuters Alaa Al-Marjani
زعيم التيار الصدري، رجل الدين العراقي الشيعي البارز، مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين العراقي الشيعي البارز، مقتدى الصدر، سلطات العراق إلى وقف "قمع" المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات بالبلاد.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم الجمعة: "فساد ثم ظلم ثم قمع ثم غاز ثم ضرب ثم يتبع فجريح وقتيل.. وأسير في سجون الظلم يقبع.. يا قيادي.. يا سياسي أتظن ؟! لا علي.. لا حسين.. لا ولا حتى عمر.. لك يشفع .. أصلح الحكم.. فصوت الشعب يسمع.. صوت مظلوم من الحر فزع.. صوت مظلوم من الفقر جزع.. كفاكم قمعا للمتظاهرين".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، ذات الأغلبية الشيعية، احتجاجات شعبية واسعة انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

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وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

وكانت الاحتجاجات قد تجددت اليوم الجمعة، في مدن وسط وجنوب البلاد، عقب دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية.

المصدر: تويتر + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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