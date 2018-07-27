تسريبات: نتنياهو رفض لقاء عباس في موسكو بسبب "صفقة القرن"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا روسيا لإجراء مفاوضات سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو.

ونقلت "القناة العاشرة" الإسرائيلية عن دبلوماسيين روس ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى تأكيدهم أن القضية الفلسطينية كانت بين المواضيع المطروحة على أجندة المفاوضات بين نتنياهو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين الماضي.

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وأكدت القناة أن لافروف أبلغ نتنياهو أثناء الاجتماع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد، في لقاء جمعه مع عباس يوم 14 يوليو، مبادرته المطروحة في عام 2016 لتنظيم اجتماع قمة بين الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني في موسكو، وأعرب عباس عن رغبته في المشاركة باللقاء.

ولكن نتنياهو، حسب التقرير، رفض أمام لافروف هذه المبادرة، موضحا أنه لا يعترض مبدئيا على فكرة اللقاء مع عباس، لكنه لا يريد الإضرار بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق المشاركة في قمة كهذه قبيل إعلان البيت الأبيض عن خطته الجديدة للسلام في الأراضي المقدسة.

ونقل التقرير عن نتنياهو قوله لعميد الدبلوماسية الروسية: "أود في البداية الاستفادة قدر الإمكان من المقترح الأمريكي".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت في وقت سابق من العام الجاري أي وساطة أمريكية في المفاوضات مع الإسرائيليين، احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها من تل أبيب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل