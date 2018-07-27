مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد بدعم من الصين

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين.

ووفقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية منحة لا ترد بمبلغ 300 مليون يوان صيني (45 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات".

ويتم تجميع القمر الصناعي "مصر سات ٢" في مصر حاليا بمركز تجميع الأقمار الصناعية، وسيكون تابعا لوكالة الفضاء المصرية.

وتنوي مصر استخدام مشروع القمر الصناعي "مصر سات-2 " في تطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف خدمة المشروعات البحثية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 64 مليون دولار.

المصدر: الأهرام + وكالات