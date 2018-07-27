حركة حماس تدين اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى

استنكرت حركة حماس، يوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والاعتداء على جموع المصلين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس: "ما جرى إرهاب دولة منظم وخطير يمس وجود وإسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك".

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وأضاف أن ذلك يعكس أيضا عنصرية حكومة الاحتلال وتطرفها، وحجم الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد برهوم في بيان أنه ما كان ذلك ليحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال والقرارات الأمريكية الجائرة والداعمة لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة الأخطر ليس على فلسطين فحسب بل على المنطقة برمتها.

ودعا برهوم أهالي القدس والضفة والداخل المحتل وكل فلسطيني إلى مواجهة الاحتلال والانتفاض في وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، كما دعا العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحرّك الشعبي والرسمي السريع والعاجل لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس والوقوف إلى جانبهم.

وطالب برهوم منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي وكل الجمعيات والهيئات المعنية بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى.

#Pictures of the Israeli forces' attack against Palestinian prayers at al-Aqsa Mosque Compound earlier today.



The compound has been completely and violently emptied from the worshipers, while a group of them are still being detained inside the mosque. pic.twitter.com/3iEu9hmsQ5 — Quds News Network (@QudsNen) 27 июля 2018 г.

جنود الاحتلال يهاجمون المصلين في الجامع القبلي من #المسجد_الأقصىpic.twitter.com/L1uQD3neTR — صفحة القدس (@ajaquds) 27 июля 2018 г.

المصدر: وكالة "معا"