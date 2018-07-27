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حركة حماس تدين اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

حركة حماس تدين اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى
Globallookpress Globallookpress / Xinhua / Guo Yu
- أرشيف -
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استنكرت حركة حماس، يوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والاعتداء على جموع المصلين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس: "ما جرى إرهاب دولة منظم وخطير يمس وجود وإسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك".

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وأضاف أن ذلك يعكس أيضا عنصرية حكومة الاحتلال وتطرفها، وحجم الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد برهوم في بيان أنه ما كان ذلك ليحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال والقرارات الأمريكية الجائرة والداعمة لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة الأخطر ليس على فلسطين فحسب بل على المنطقة برمتها.

ودعا برهوم أهالي القدس والضفة والداخل المحتل وكل فلسطيني إلى مواجهة الاحتلال والانتفاض في وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، كما دعا العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحرّك الشعبي والرسمي السريع والعاجل لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس والوقوف إلى جانبهم.

وطالب برهوم منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي وكل الجمعيات والهيئات المعنية بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى.

المصدر: وكالة "معا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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