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السلطات السعودية تحذر الحجاج من "سماسرة التأشيرات"

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تحذر الحجاج من
Reuters
حجاج في الحرم المكي
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حذر المدير العام لإدارة الجوازات السعودية، اللواء سليمان اليحيى، المواطنين الأجانب الذين يعتزمون زيارة المملكة لأداء فريضة الحج، من "سماسرة التأشيرات" في بلدانهم.

وأكد اليحيى، عقب جولة تفقدية قام بها اليوم الجمعة في صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، أنه "لا يقبل دخول أحد دون تأشيرة حج معتمدة".

وفي ختام جولته وجه اللواء اليحيى كلمة لجميع العاملين في الجوازات أكد فيها ضرورة أن "يتم أخذ بصمات الحجاج القادمين من الخارج والتأكد من سلامة الجوازات والتأشيرات من خلال عرضها على الأجهزة المخصصة والموجودة في جميع الصالات".

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المدير العام لإدارة الجوازات السعودية، اللواء سليمان اليحيى، خلال جولته التفقدية إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة

ويبدأ موسم الحج عام 2018 يوم 15 أغسطس المقبل لينتهي في 20 من الشهر ذاته، وفي العام الماضي استقبلت السعودية، حسب إحصائياتها الرسمية، أكثر من 2350000 حاج.

المصدر: الرياض + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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