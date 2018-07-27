الرئيس اللبناني: المبادرة الروسية تؤمن عودة 900 ألف لاجئ سوري

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أن المبادرة التي اقترحتها روسيا بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تؤمن عودة نحو 900 ألف لاجىء موجودين في لبنان.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله أن تلقى هذه الخطوة دعم الأمم المتحدة.

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وجاء إعلان عون غداة استقباله مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، في إطار جولة شملت عمان ودمشق، لبحث مبادرة اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة تنص على التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا بعد أيام من قمة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقال عون خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل إن المبادرة تؤمن عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم.

وأوضح أن لبنان سيشكّل من جانبه لجنة للتنسيق مع المسؤولين الروس المكلفين لهذه الغاية، لدرس التفاصيل التقنية المتعلقة بآلية العودة، آملا أن تلقى المبادرة دعم الأمم المتحدة لوضع حد لمعاناة هؤلاء النازحين.

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وتقضي المبادرة الروسية بوضع خطة مشتركة، وإنشاء مجموعتي عمل في الأردن ولبنان تضم كل منها بالإضافة إلى ممثلين عن البلدين مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة.

ويقدر لبنان حاليا وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون، فيما يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون لاجئ.

وعاد منذ أشهر مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم في عمليات يتولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق.

المصدر: أ ف ب