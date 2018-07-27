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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا

أخبار العالم العربي

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإثيوبية
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أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة تايى أثقاسيلاسي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا ضخم جدا، ويصل إلى مليار دولار.

وأضاف السفير الإثيوبي خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن هناك شركات مصرية كثيرة تعمل في إثيوبيا، خاصة في مجال كابلات الكهرباء ومواسير المياه.

وأوضح أن أهم الصادرات من إثيوبيا إلى مصر هي البن والسمسم، وتمنى عودة استيراد مصر للحوم الإثيوبية المبردة، والأبقار الحية.

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من جانبه، قال مدير الشؤون المعنوية المصري الأسبق، اللواء سمير فرج، خلال لقائه في قناة "صدى البلد" قال:" لأول مرة هناك اتفاق على استفادة إثيوبيا من مواردها المائية دون التأثير على حصة مصر من مياه النيل".

وأشار إلى أن تحسن العلاقات والسلام بين إثيوبيا وإريتريا يصب في صالح مصر، مؤكدا:" أن استقرار المنطقة يعنى استقرار مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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