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العراق.. القوات الأمنية تنتشر وسط بغداد وتقطع طرق ساحة التحرير

أخبار العالم العربي

العراق.. القوات الأمنية تنتشر وسط بغداد وتقطع طرق ساحة التحرير
Reuters / Khalid Al-Mousily
العراق.. القوات الأمنية تنتشر وسط بغداد وتقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير
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أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن القوات الأمنية انتشرت وسط العاصمة بغداد فيما قطعت بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، تحسبا لانطلاق تظاهرات.

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وقال المصدر إن القوات الأمنية بجميع قطعاتها العسكرية بدأت بالانتشار في مناطق العاصمة بغداد، فيما باشرت بقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير تباعا.

وأضاف المصدر، أن فرق مكافحة الشغب ومدافع المياه جاهزة للتدخل إذا حدث أي طارئ، مبينا أن الأسلاك الشائكة سيكون لها دور في قطع طرق الساحة، مؤكدا أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة.

وأشار إلى أن ساحة التحرير الآن خالية من المتظاهرين وسيكون تجمعهم الساعة الخامسة مساء، متابعا بالقول إن الإنذار سيبدأ في صفوف القوات الأمنية عند الساعة الخامسة عصرا.

يذكر أن ساحة التحرير وسط بغداد وعددا من المحافظات الجنوبية تشهد، تظاهرات حاشدة منذ فترة قليلة، احتجاجا على سوء الخدمات وفقدان فرص العمل فضلا عن محاربة الفساد.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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