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مصدر أمني يكشف حقيقة هروب اللبنانية منى المذبوح من سجنها بمصر

أخبار العالم العربي

مصدر أمني يكشف حقيقة هروب اللبنانية منى المذبوح من سجنها بمصر
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منى المذبوح
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كشف مصدر أمني بمصلحة السجون المصرية، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن هروب اللبنانية منى المذبوح، والتي نشرت فيديو يهين المصريين.

ونفى المصدر الأمني هذه الأخبار، مؤكدا أنها تقضي عقوبة الحبس 8 سنوات مع الشغل بتهمة "نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان والتطاول على الشعب المصري".

وأكد المصدر، إن الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هروب منى المذبوح اللبنانية.

وكانت المحكمة قد قررت حبسها لمدة 11 عاما. غير أنها خفضت المدة إلى 8 سنوات، وجاء تخفيض الحكم بعدما فحصت المحكمة الشهادة الطبية المقدمة من محامي المتهمة، والتي تؤكد أنها تعاني مرضا في المخ، أدى إلى إصابتها باضطرابات عصبية ونفسية.

وكان قد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يؤكد ناشروه أنه للبنانية منى المذبوح.  

المصدر: مصراوي + فيسبوك

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