ماتيس: ترامب لم يطلب بدء العمل مع روسيا على الأرض السورية

أفاد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بأن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم يوجه بعد للبنتاغون بمباشرة العمل مع روسيا على الأرض السورية.

وأشار ماتيس، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، إلى أن البنتاغون لم يتلق أي توجيهات جديدة من الرئيس الأمريكي حول سوريا في أعقاب قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 16 يوليو في هلسنكي، وقال، ردا على سؤال حول ما إذا طلب ترامب من العسكريين بدء العمل المشترك مع روسيا على الأرض السورية: "لا".

ولفت ماتيس إلى أن الإدارة الأمريكية لم تنفذ أي تغييرات في سياساتها الخارجية الحالية على خلفية لقاء ترامب وبوتين.

وأوضح في هذا السياق: "تحدثت فورا بعد انتهاء قمة هلسنكي مع كل من كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي. لا تغييرات سياسية ناجمة عن هذا اللقاء".

المصدر: رويترز + وسائل إعلام أمريكية