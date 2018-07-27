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السلطات الألمانية تؤكد مقتل "وزير التعليم" في تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

السلطات الألمانية تؤكد مقتل
AFP
مسلحو تنظيم "داعش" في العراق - أرشيف -
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ذكرت مصادر أمنية ألمانية، يوم الجمعة، أن رضا صيام الألماني من أصل مصري، قُتل العام الماضي خلال طرد تنظيم "داعش" من مدينة الموصل العراقية.

وأضافت المصادر أنه تم التأكد من هويته بعد فترة من الغموض.

وغادر رضا صيام ألمانيا عام 2012، وانضم إلى "داعش" في سوريا، ثم أصبح مسؤولا عن ديوان التعليم التابع للتنظيم في الموصل.

وكان صيام المولود في مصر ضمن قادة المسجد السلفي "الصحابة" يعيش  سابقا في حي فيدينغ بالعاصمة الألمانية برلين، حيث بقيت زوجته، التي ظل على اتصال بها.

وتتوقع هيئة حماية الدستور الألمانية، (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلث الجهاديين إلى ألمانيا ، علما أن نحو 1000 شخص مشتبه بهم غادروا ألمانيا منذ عام 2013، للانضمام إلى تنظيم "داعش" أو تنظيمات إرهابية أخرى في العراق وسوريا.

وبحسب البيانات، فقد قُتل نحو 150 جهاديا منحدرين من ألمانيا في مناطق النزاع.

المصدر: د ب أ

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