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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى
Reuters
أرشيف
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أفادت مراسلتنا بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والقنابل الصوتية عليهم في ساحات المسجد الأقصى.

وقالت وكالة "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى، واعتدت بوحشية على حراس المسجد.

وذكرت "الأوقاف الإسلامية" أن عددا من الحراس الذين حاولوا التصدي للجنود الإسرائيليين تم الاعتداء عليهم، كما جرى اعتقال عدد من المصلين.

وأضاف مسؤولو الأوقاف أن الجيش أغلق مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي بالسلاسل والقضبان الحديدية.
ويتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الأولى لقيام أهالي القدس بإفشال محاولات السلطات الإسرائيلية وضع بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: RT + وكالات

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