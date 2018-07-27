مصادر لـRT: تغييرات العد والفرز اليدوي لن تتجاوز الـ10 مقاعد برلمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن التغييرات التي ستنتج عن عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق في 12 مايو الماضي، لن تتجاوز الـ10 مقاعد برلمانية.

وقال المصدر لـRT "أكثر التغييرات ستكون في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين والعاصمة بغداد، ولن تتجاوز تغيير 10 مقاعد".

وأضاف "من بين الأسماء التي ستعيدها نتائج العد والفرز اليدوي، هو رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري الذي أظهرته نتائج الانتخابات خاسراً".

المصدر: RT