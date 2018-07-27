ليبرمان يوعز ببناء 400 وحدة استيطانية شرق رام الله

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.

وبرر ليبرمان قراره، كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مساء الخميس في المستوطنة، وقتل على إثرها مستوطن وأصيب آخران، إضافة إلى مقتل منفذ العملية..

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المصدر: معا