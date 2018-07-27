// 26.06.2018 по тикету 15478
ليبرمان يوعز ببناء 400 وحدة استيطانية شرق رام الله
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صادق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.
وبرر ليبرمان قراره، كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مساء الخميس في المستوطنة، وقتل على إثرها مستوطن وأصيب آخران، إضافة إلى مقتل منفذ العملية..
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المصدر: معا
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