مبعوث الرئيس الصيني يلتقي المعلم في دمشق

تعهد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بـ"القضاء على من كل يرتكب جرائم ومجازر بشعة بحق المدنيين الأبرياء".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية اليوم بأن المعلم استعرض آخر التطورات السياسية والميدانية في البلاد للمبعوث الصيني الخاص إلى دمشق شي شياو يان والوفد المرافق له، مؤكدا التزام الجيش السوري بتحرير كامل أراضي البلاد بالتعاون مع حلفائه.

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واستعرض الجانبان أثناء الاجتماع واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين ومستجدات الوضع في سوريا والمنطقة والمساعي الرامية إلى إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة السورية بالتزامن مع مواصلة مكافحة الإرهاب.

ونوه المعلم للدبلوماسيين الصينيين بالجهود التي تبذلها الحكومة على مختلف المستويات بغية عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم وتأمين المعيشة الكريمة لهم، وشكر بكين على تقديمها الدعم لهذه المساعي.

ولفت المعلم إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين دمشق وبكين في مختلف المجالات، مثمنا الدور الذي تقوم به الصين على الصعيد الدولي من أجل مساعدة سوريا في مواجهة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

من جانبه، أعرب المبعوث الصيني عن إدانة بلاده الشديدة لسلسلة هجمات نفذها تنظيم "داعش" في محافظة السويداء أمس وأسفرت عن مقتل 215 شخصا وإصابة 180 آخرين على الأقل، مؤكدا وقوف بكين إلى جانب دمشق في حربها على الإرهاب حتى استئصاله بالكامل.

المصدر: سانا