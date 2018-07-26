وفد روسي في بيروت لبحث إعادة النازحين السوريين من لبنان

وصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم الخميس، وفد دبلوماسي عسكري روسي، قادما من الأردن، لبحث قضية النازحين السوريين في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الوفد الذي يترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، سيجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وسيطلعهم على المبادرة الروسية المتعلقة بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم والخطوات العملية لذلك.

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وفور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، توجه الوفد المكون من 13 مسؤولا، بينهم دبلوماسيون وعسكريون كبار، إلى مقر رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، قبل إجرائه لقاءات مع كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ووزير الدفاع المنتهية صلاحياته، يعقوب صراف، ومسؤولين في الخارجية اللبنانية ورؤساء أجهزة الاستخبارات الوطنية، بمن فيهم المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، المسؤول عن ملف النازحين السوريين.

وكان سعد الحريري أكد، إثر لقاء عقده مع الرئيس عون، نيتهما بلورة موقف "موحد" إزاء مسألة إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وفي أعقاب القمة التي جمعت مؤخرا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أعلنت موسكو أنها تعد خطة مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن عاشوا فيها قبل بدء النزاع المسلح في وطنهم. فيما أكد مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى أنه سيتم فتح مراكز لاستقبال اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، إضافة إلى إعداد خطط مفصلة لنقل النازحين من الأردن ولبنان وتركيا إلى سوريا.

ووفقا لموسكو فهناك حوالي 30 ألف نازح سوري فقط من أصل مليون شخص يتمنون البقاء في لبنان، فيما ترغب الغالبية الساحقة منهم في العودة إلى ديارها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + L'Orient Le Jour