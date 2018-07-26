الإمارات "قلقة" من تباين مواقف الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إيران

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن قلق بلاده من اختلاف وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا إزاء إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسودة خطاب قرقاش، أثناء فعالية تقام في مركز دراسات "Policy Exchange" في لندن، إعرابه عن أمل الإمارات في أن يجبر الضغط الأمريكي إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية جديدة أشمل مع المجتمع الدولي تخص، على وجه الخصوص، صواريخ طهران الباليستية وما وصفها بـ "التدخلات الإقليمية".

وأكد قرقاش، حسب مسودة الخطاب، جاهزية الإمارات لتولي المسؤولية الأكبر عن أمن المنطقة، قائلا: "نعلم أننا لم نعد نستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة وبريطانيا في قيادة مثل هذه العمليات العسكرية"، في إشارة واضحة إلى الحملة التي يجريها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وشدد الوزير الإماراتي في كلمته أثناء الفعالية على أن صبر التحالف له حدود بشأن ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن، قائلا إن التحالف يبذل كل ما بوسعه من أجل إتاحة الفرصة لحل المسألة دبلوماسيا.

ووصف قرقاش استهداف الحوثيين لناقلاتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر مؤخرا بأنه تصرف غير مسؤول إطلاقا ستكون له عواقب تتعدى حدود المنطقة، مضيفا أن هذا حادث جديد يؤكد ضرورة وضع حد لـ"الانقلاب الحوثي".

المصدر: رويترز