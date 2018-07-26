مراسلتنا: وزير الخارجية الأردني يلتقي وفدا رسميا روسيا لبحث عودة اللاجئين

استقبل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، لبحث تطورات الأزمة السورية والجهود المشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت، الذي أكد فيه وزير الخارجية الأردني، أن عمان لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مضيفا أن مسألة "عودة اللاجئين طوعية، ونحن نعمل مع شركائنا على إيجاد بيئة تسمح بالعودة الطوعية".

وأوضح في مقابلة مع قناة "المملكة" أمس الخميس، أنه ناقش هذه المسألة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي قال بدوره إن لدى موسكو أفكارا بخصوص عودة اللاجئين.

وقال الصفدي إن اللقاء الذي سيجمعه اليوم الخميس بالوفد الروسي، سيتناول هذه الأفكار حول عودة اللاجئين.

المصدر: RT + وكالات