// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل مدير سد النهضة الإثيوبي في ظروف غامضة!
Globallookpress
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أعلنت وكالة الأنباء الأثيوبية عن مقتل مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكلي.
ونقلت شبكة "CNN" عن موقع وكالة الأنباء الإثيوبية الإلكتروني، أن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي عثر عليه مقتولا صباح اليوم داخل سيارته.
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تجري تحقيقات بشأن الحادثة، في حين تم نقل جثة سيمجنيو بيكلي إلى المستشفى لتشريحها.
المصدر: CNN
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