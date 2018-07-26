الأطباء الروس يساعدون 50 لاجئا عائدا إلى سوريا من الأردن

أجرى الأطباء العسكريون الروس فحصا طبيا لأكثر من 50 لاجئا سوريا عادوا من الأردن إلى المناطق السورية المحررة، عبر معبر نصيب.

وقال رئيس الدائرة الطبية لمركز المصالحة الروسي في سوريا أليكسي بافليكوف: "لقد أجرينا فحصا طبيا لأكثر من 50 لاجئا عائدا إلى البلد من الأردن".

وتم نشر النقطة الطبية الميدانية الروسية بالقرب من الحدود بين سوريا والأردن. ويمكن أن يحصل على مساعدات طبية فيها كل راغب بالعودة إلى سوريا.

وقال طبيب في النقطة: "في الأصل يعود اللاجئون إلى وطنهم بالأمراض القديمة التي تتطلب إجراء عمليات جراحية. ويحتاج معظمهم إلى مساعدات طبية في ظروف المستشفى. ونوضح لهم من هو الطبيب المختص الذي يحتاجون إليه. كما يوجد هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من درجة حرارة الجسم المرتفعة والالتهابات المعوية".

وتحدث اللاجئ حسن الذي عاد وعائلته إلى سوريا من الأردن: "درجة حرارة ابنتي مرتفعة بسبب الأنفلونزا. وقام الأطباء بفحصها وقدموا لها الأدوية". وأضاف أنه أيضا استعان بالأطباء الروس بسبب الألم في رجله.

وبدأ عمل المعبر بالقرب من قرية نصيب الاثنين الماضي. وخلال الأيام الـ3 لعمله مر به 199 شخصا، بمن فيهم 112 شخصا أثناء الساعات الـ24 الأخيرة.

وإجماليا قدم الأطباء العسكريون الروس الشهر الجاري مساعدات طبية لأكثر من 400 شخص. وتعمل المحطات الطبية الميدانية الروسية أيضا في الحدود مع لبنان وتركيا.

المصدر: نوفوستي