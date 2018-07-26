ضربة جوية جنوب غرب ليبيا تستهدف قياديين في تنظيم "القاعدة"!

أكدت مصادر محلية مقتل عدة أشخاص، بينهم أجانب، إثر استهداف طائرة حربية مجهولة، يعتقد أنها أمريكية، موقعا في مدينة أوباري الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة القصف الجوي هذا الذي يرجح أن طائرة من دون طيار نفذته، وفيما تحدثت مواقع عن مقتل 6 أشخاص، ثلاثة منهم جزائريون، واثنان من مالي، وليبي واحد يقال إنه يدعى أبو الليث الليبي، أعلنت مصادر محلية مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وذكرت مواقع محلية أن الضربة الجوية استهدفت موقعا في حي الشارب بمدينة أوباري التي توصف بأنها مركز لتنظيم "القاعدة".

وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن طائرة أمريكية من دون طيار كانت قد قصفت في 24 مارس الماضي موقعا في حي الفرسان، شرق مدينة أوباري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن العملية، مشيرة إلى أنها استهدفت عددا من الإرهابيين.

المصدر: مواقع محلية ليبية