الأمم المتحدة تُعين أمريكيا لقيادة التحقيق في ضحايا احتجاجات غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن المسؤول القانوني السابق في الولايات المتحدة، ديفيد كرين، سيقود تحقيقا للمنظمة في العنف في قطاع غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 140 فلسطينيا في إجراءات قال إنها تهدف لحماية الحدود، فيما قتل جندي إسرائيلي واحد خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 مارس.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صوت في مايو لصالح فتح تحقيق في وقائع القتل، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي تقول إنها تواجه مساعي تستهدف شيطنتها، ولإسرائيل تاريخ طويل من عدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها المنظمة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان أو السماح لمحققيها بالوصول إلى غزة.

والمسؤول القانوني السابق في الولايات المتحدة، ديفيد كرين، الذي يقود لجنة تحقيق من ثلاثة أفراد، تقول الأمم المتحدة إن لديه خبرة تتجاوز 30 عاما في الحكومة الاتحادية الأمريكية، بما في ذلك شغله منصب المفتش العام في وزارة الدفاع.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "عمل الأستاذ الجامعي كرين رئيسا للادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون من أبريل 2002 إلى 15 يوليو 2005، ووجه خلال هذه الفترة لوائح اتهام لرئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور وآخرين".

وتضم اللجنة أيضا سارة حسين، المحامية في المحاكم العليا في بنغلادش والتي عملت من قبل في تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات الحقوقية بكوريا الشمالية، وكاري بيتي مورونغي عضو اللجنة الكينية لحقوق الإنسان وسبق لها العمل مستشارة قانونية في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص رواندا.

وسيقدم أعضاء اللجنة تقريرا نهائيا مكتوبا في مارس من العام 2019.

المصدر: رويترز