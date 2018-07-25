حميميم: المسلحون يعدون لهجمات على القوات الحكومية في سوريا

أكد مركز "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين من عدة جماعات بما فيها جبهة النصرة يعدون لهجمات تستهدف مواقع القوات حكومية، وتركز حدتها على عدة جبهات في آن واحد.

وقال مدير المركز اللواء ألكسي تسيغانكوف، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قادة الفصائل "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)" و"جبهة تحرير سوريا (تتألف من تشكيل نور الدين زنكي وأحرار الشام)" و"صقور الشام" و"فيلق الشام"، اتفقوا على إنشاء مقر عمليات مشترك لشن هجوم ضد مواقع القوات الحكومية.

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وفي الوقت ذاته، لوحظ تركز مجموعات الكبيرة في آن واحد على عدة اتجاهات: جبال شمال اللاذقية، ووادي الغاب عند حدود محافظتي حماة وإدلب، والمناطق الواقعة غرب مدينة حلب.

وأضاف أن هذه الجماعات ترسل إلى تلك المناطق تعزيزات وكوادر نخبة من المسلحين بالإضافة إلى عربات مدرعة.

المصدر: تاس