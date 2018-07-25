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الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفع القيود عن معونة عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفع القيود عن معونة عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار
RT
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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قررت رفع القيود عن معونة عسكرية لمصر من أموال التمويل العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2016، كانت جمدتها، بقيمة 195 مليون دولار.

وقال المسؤول إن القرار تم إقراره "نظرا للخطوات التي اتخذتها مصر العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية محددة" وبروح تعزيز الشراكة مع مصر.

المصدر: رويترز

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