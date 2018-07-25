الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفع القيود عن معونة عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قررت رفع القيود عن معونة عسكرية لمصر من أموال التمويل العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2016، كانت جمدتها، بقيمة 195 مليون دولار.

وقال المسؤول إن القرار تم إقراره "نظرا للخطوات التي اتخذتها مصر العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية محددة" وبروح تعزيز الشراكة مع مصر.

المصدر: رويترز