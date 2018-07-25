الحرس الثوري الإيراني يخمد حرائق أهوار العراق

أعلن قائد العمليات الجوية التابعة للحرس الثوري العميد شمس الدين فرزادي، عن قيام الحرس بإخماد الحرائق التي اندلعت في هور "الحويزة" العراقي جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن العميد فرزادي قوله: "الإجراءات التي اتخذتها قواتنا في إخماد حرائق هور العظيم في العراق"، أثبتت نجاعتها، إذ قمنا بإرسال مروحتين من طراز ميل 171 مزودة بمعدات إطفاء الحريق و4 آلاف لتر من المياه إلى المنطقة".

وأضاف: "أخمدنا الحريق في هور الحويزة بشكل كامل ولا توجد أي مشكلة في الوقت الحاضر.. في الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولي لجنة إدارة أزمة المنطقة والبيئة وبعد دراسة الصور الفضائية والتنسيق بين إيران والعراق، صدرت الموافقة بالدخول إلى منطقة الأهوار، وتنفيذ عمليات واسعة لإخماد الحريق".

وأكد فرزادي أن مروحياته نفذت اكثر من 70 ساعة تحليق لإطفاء الحريق، كما تم إرسال طارئة من طراز ايلوشين للمساعدة تحمل في كل طلعة 40 ألف لتر من المياه".

وتابع أن "النيران والدخان أثرا سلبيا على المناطق المجاورة للأهوار في إيران والعراق، ودمرت الكثير من مناطق القصب وزادت من تأثير ظاهرة العواصف الترابية في مناطق جنوب غرب إيران".

المصدر: وكالات