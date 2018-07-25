جنرال روسي: على سوريا الاستفادة من الاتحاد السوفيتي في إعادة الإعمار

ذكر رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن بإمكان سوريا الاستفادة من خبرة إعادة أعمار الاتحاد السوفيتي ما بعد الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وقال ميزينتسيف مخاطبا ممثل المديرية الرئيسية للعمل مع الموظفين في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "من الضروري الاستفادة من التجارب التاريخية أثناء معالجة المهمات الرئيسية للشعب السوري في إعادة إعمار بلادهم. وينبغي الاستعانة بخبرتنا في إعادة إعمار بلادنا، وكذلك بالقرارات المفيدة التي اتخذت في الدول الأخرى المتضررة من الحروب الإقليمية والنزاعات العسكرية الحديثة. وبناء على هذا الاقتراح، أطلب منكم وضع المعلومات التحليلية وإبلاغ الطرف السوري عنها".

وحسب ميزينتسيف فإن خبرة الاتحاد السوفييتي في إعادة إعمار الاقتصاد القومي بعد الحرب الوطنية العظمى لا مثيل لها، لأن حجما كبيرا من المهمات قد نُفذ في أقرب وقت، على خلفية الدفعة الوطنية المدعومة بجهود الشعب السوفييتي بأسره، وعبر حشد كافة الموارد، وقبل كل شيء الصناعية والروحية والبشرية.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن "مواعيد إعادة إعمار بلادنا التي كان من المفترض أن تستغرق 15 عاما، تقلصت عدة أضعاف، إذ تحولت بلادنا بعد 5 سنوات إلى ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الاقتصاد".

المصدر: نوفوستي