باتروشيف يلتقي رئيس المخابرات الفلسطينية

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، التعاون الروسي الفلسطيني في مجال الأمن ومسائل دولية وإقليمية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الصحفي للمجلس أن "نيكولاي باتروشيف ناقش مع ماجد فرج (في موسكو) قضايا التعاون الأمني الروسي-الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات على الأجندة الدولية والإقليمية".

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المصدر: إنترفاكس