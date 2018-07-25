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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 5 كيانات و8 أشخاص على صلة بالكيميائي السوري

أخبار العالم العربي

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 5 كيانات و8 أشخاص على صلة بالكيميائي السوري
AFP PAUL J. RICHARDS
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 مؤسسات و8 أشخاص، قالت إنهم على صلة بالبرنامج السوري للأسلحة الكيميائية.

واعتبرت الخزانة الأمريكية المؤسسات والأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم من "العناصر الرئيسية" للشبكة التي قامت بتوفير المعدات الإلكترونية للأجهزة السورية التي قامت بتطوير الأسلحة الكيميائية، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وقال سيغال مانديلكر، نائب وزير الخزانة لشؤون محاربة الإرهاب: "اليوم نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام الأسد القاسية، من خلال استهداف شبكات التزويد التي كانت تدعم برنامجه للأسلحة الكيميائية".

يتبع..

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