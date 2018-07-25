صحف إسرائيلية تكشف عن رد روسيا على إسقاط طائرة "سوخوي" السورية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن روسيا أعربت عن احتجاجها لإسرائيل على أسقاط طائرة "سوخوي-22" السورية أمس الثلاثاء فوق الجولان.

وذكرت قناة " i24news" أن مسؤولين روس اتصلوا بنظرائهم الإسرائيليين وأبلغوهم بأن المقاتلة السورية لم تقم بأي استفزاز، ولم تكن تنوي ضرب أي هدف إسرائيلي، وكان من المفترض أن يفسح المجال للطيار بالعودة بطائرته إلى الأجواء السورية.

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ونقلت "i24news" عن مسؤول مطلع لم تذكر اسمه أن الجانب الإسرائيلي أطلع الروس على "أدلة قاطعة، من ضمنها صور شاشة تظهر بوضوح أن المقاتلة السورية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي وتوغلت على عمق كيلومترين فيه".

وأشارت القناة إلى أن الجانب الروسي سحب احتجاجه بعد التفسيرات الإسرائيلية، في حين لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن روسيا.

وأعلنت إسرائيل أمس أنها أسقطت طائرة حربية سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان، بينما أشارت مصادر إسرائيلية إلى اعتقاد سائد في قيادة الجيش، يتلخص في أن الطائرة السورية انتهكت المجال الجوي الإسرائيلي بسبب خطأ ملاحي.

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وصرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن الجيش الإسرائيلي حاول بلا جدوى التواصل مع الطيار السوري الذي انتهك المجال الجوي الإسرائيلي، إلا أنه لم يجب، ولذلك صدر القرار باعتراض طائرته الحربية وإسقاطها.

المصدر: i24news