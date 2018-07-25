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مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتل

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتل
Reuters Amir Cohen
(صورة أرشيفية)
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أفادت مراسلتنا في القدس اليوم الأربعاء، بأن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل.

وأضافت المراسلة أن أنباء تحدثت عن اختراق قذيفة صاروخية، من المعارك داخل سوريا، لسماء الجولان المحتل.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه أسقط طائرة سورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان.

فيما أكد مصدر عسكري سوري أن استهداف الطائرة السورية حصل أثناء تنفيذها عمليات ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك داخل الأجواء السورية.

المصدر: RT

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