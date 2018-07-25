مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتل

أفادت مراسلتنا في القدس اليوم الأربعاء، بأن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل.

وأضافت المراسلة أن أنباء تحدثت عن اختراق قذيفة صاروخية، من المعارك داخل سوريا، لسماء الجولان المحتل.

#عاجل متابعة للتقارير عن سماع صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #الجولان تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه #إسرائيل. كما يبدو الحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الداخلية في #سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2018

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه أسقط طائرة سورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان.

فيما أكد مصدر عسكري سوري أن استهداف الطائرة السورية حصل أثناء تنفيذها عمليات ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك داخل الأجواء السورية.

المصدر: RT