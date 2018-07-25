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وزير شؤون النازحين اللبناني: الحريري يعمل دوليا على تأمين عودتهم

أخبار العالم العربي

وزير شؤون النازحين اللبناني: الحريري يعمل دوليا على تأمين عودتهم
Globallookpress Kay Nietfeld/dpa
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
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أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية معين المرعبي أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يعمل دوليا على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وجال المرعبي على عدد من مسؤولي اليونيسف في لبنان، في أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة مرياطه، واستمع الى حاجات النازحين.

وقال المرعبي إن "الأجواء اليوم، كما بات معلوما إيجابية إن كان لجهة الروس والأمريكان أكبر دولتين في العالم، يعملان على ضمان أمنهم خلال عودتهم".

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وأضاف أن "هذا أمر يدعمه الرئيس سعد الحريري وهو يعمل بشكل متواصل مع كل الجهات الدولية من أجل تأمين هذه العودة الطوعية والكريمة الى بلادهم، على أمل أن يعودوا في أسرع ما يمكن من أجل إعادة إعمار سوريا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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