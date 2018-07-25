// 26.06.2018 по тикету 15478
مندوب السعودية في مجلس الأمن: قولوا لإيران كفى!
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قال مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي عبد الله المعلمي، إن الوقت قد حان ليقول المجلس كفى لإيران.
وخاطب الدبلوماسي السعودي مجلس الأمن قائلا: "قولوا لإيران كفى".
فيديو | د.عبدالله المعلمي لـ #مجلس_الأمن: قولوا لـ #إيران كفى#الإخباريةpic.twitter.com/oBGcFuzu3J— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 25 июля 2018 г.
واللافت أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة شدد وهو يتحدث على كلمة العربي عند ذكره للخليج.
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