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مندوب السعودية في مجلس الأمن: قولوا لإيران كفى!

أخبار العالم العربي

مندوب السعودية في مجلس الأمن: قولوا لإيران كفى!
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قال مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي عبد الله المعلمي، إن الوقت قد حان ليقول المجلس كفى لإيران.

وخاطب الدبلوماسي السعودي مجلس الأمن قائلا: "قولوا لإيران كفى".

واللافت أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة شدد وهو يتحدث على كلمة العربي عند ذكره للخليج.

المصدر:

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