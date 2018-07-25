مندوب السعودية في مجلس الأمن: قولوا لإيران كفى!

قال مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي عبد الله المعلمي، إن الوقت قد حان ليقول المجلس كفى لإيران.

وخاطب الدبلوماسي السعودي مجلس الأمن قائلا: "قولوا لإيران كفى".

واللافت أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة شدد وهو يتحدث على كلمة العربي عند ذكره للخليج.

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