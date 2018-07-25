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أردوغان بصدد بحث الوضع في إدلب ودرعا مع بوتين

أخبار العالم العربي

أردوغان بصدد بحث الوضع في إدلب ودرعا مع بوتين
Globallookpress Mustafa Kaya
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعتزم بحث الوضع في سوريا، وخاصة في إدلب ودرعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة "بريكس" المزمعة في جنوب إفريقيا.

وقال أردوغان للصحفيين قبيل مغادرته إلى جوهانسبرغ اليوم الأربعاء: "أخطط لبحث القضية السورية مع الرئيس الروسي، وخاصة الوضع في محافظتي درعا وإدلب".

واعتبر الرئيس التركي أن الوضع في سوريا، وعلى وجه التحديد في تل رفعت ومنبج، ليس على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن "المناطق السورية الوحيدة التي يجري فيها كل شيء وفق الخطة هي عفرين وجرابلس والباب".

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وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيس بوتين سيبحث مع أدوغان في جوهانسبرغ "التعاون في إطار التسوية السورية، والخطوات المقبلة على مسار أستانا"، إضافة إلى العلاقات الثنائية ومشاريع الطاقة.

وستعقد قمة مجموعة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجمهورية جنوب إفريقيا في الفترة بين الـ25 والـ27 من يوليو الجاري.

المصدر: وكالة الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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