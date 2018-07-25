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مراسلنا: ارتفاع عدد ضحايا هجمات "داعش" على محافظة السويداء إلى نحو 100

زعماء دروز لبنان يدعون لنصرة السويداء

أخبار العالم العربي

زعماء دروز لبنان يدعون لنصرة السويداء
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وجّه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق ​وئام وهاب​، تحية لأبناء ​السويداء الّذين يواجهون ​الإرهاب داعيا أبناء المحافظة جميعا إلى "التحرّك إلى الجبهة الشرقية".

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وأشاد وهاب عبر حسابه في "تويتر" بصمود أهل السويداء وبسالتهم في مواجهة الإرهابيين.

كما أشار رئيس "الحزب الديمقراطي" والنائب اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن ما حدث في السويداء اليوم هو عمل صهيوني إسرائيلي، داعيا للقتلى بالرحمة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الشيخ نبيه كبول في جبل الشيخ، استعداد شباب الجبل لمؤازرة الجيش وأهالي السويداء في التصدي لـ"داعش".

وشهدت محافظة السويداء وريفها هجوما عنيفا فجر اليوم شنّه "داعش"، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيا وإصابة نحو 820 جريحا. 

المصدر: مواقع نت، تويتر

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