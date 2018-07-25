زعماء دروز لبنان يدعون لنصرة السويداء

وجّه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير اللبناني السابق ​وئام وهاب​، تحية لأبناء ​السويداء الّذين يواجهون ​الإرهاب داعيا أبناء المحافظة جميعا إلى "التحرّك إلى الجبهة الشرقية".

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وأشاد وهاب عبر حسابه في "تويتر" بصمود أهل السويداء وبسالتهم في مواجهة الإرهابيين.

تحية لأبناء السويداء الذين يواجهون الإرهاب والذين استعادوا الآن بلدة رامية ويكملون المعركة لإستعادة ثلاث قرى دخلها الإرهابيون وندعو أبناء السويداء جميعاً للتحرك الى الجبهة الشرقية. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 25 июля 2018 г.

تحية لأبناء السويداء الذين يواجهون الإرهاب والذين استعادوا الآن بلدة رامية ويكملون المعركة لإستعادة ثلاث قرى دخلها الإرهابيون وندعو أبناء السويداء جميعاً للتحرك الى الجبهة الشرقية. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 25 июля 2018 г.

الى جميع الأخوة والأحباء في الجبل وراشيا وحاصبيا الذين جهزوا أنفسهم للذهاب الى السويداء أحييهم وأقول لهم الوضع جيد وشباب السويداء بدأوا إستعادة القرى وإذا كان هناك حاجة لمساعدة سنكون معهم الآن لسنا بحاجة للذهاب أو للفوضى — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 25 июля 2018 г.

كما أشار رئيس "الحزب الديمقراطي" والنائب اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن ما حدث في السويداء اليوم هو عمل صهيوني إسرائيلي، داعيا للقتلى بالرحمة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ستبقى حصناً منيعاً بمشايخها وفعالياتها وأبنائها أبناء #جبل_العرب أحفاد #سلطان_باشا، إلى جانب الدولة والجيش العربي السوري بقيادة الأخ الرئيس الدكتور #بشّار_الأسد، وأبطال الجيش السوري وأهالي المنطقة تمكنوا من استعادة وتحرير معظم النقاط التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي... — Talal Arslan (@talalarslane) 25 июля 2018 г.

استفاق أهالي #السويداء اليوم على عمل إنتحاري إجرامي، عمل صهيوني إسرائيلي بعد الإنتهاء والخروج من #القنيطرة، له دلالات خطيرة وأبعاد كبيرة، عسى أن لا نسمع أصواتاً من هنا وهنالك تهاجم النظام والدولة فتؤكد المخطّط الإسرائيلي للمنطقة، سأكتفي بهذا الآن وأؤكد للجميع أن السويداء... — Talal Arslan (@talalarslane) 25 июля 2018 г.

وأكد الشيخ نبيه كبول في جبل الشيخ، استعداد شباب الجبل لمؤازرة الجيش وأهالي السويداء في التصدي لـ"داعش".

وشهدت محافظة السويداء وريفها هجوما عنيفا فجر اليوم شنّه "داعش"، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيا وإصابة نحو 820 جريحا.

المصدر: مواقع نت، تويتر