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رويترز: "داعش" يتبنى مسؤولية هجوم مدينة تورونتو الكندية الأحد الماضي

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة اليمن
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أعلنت قناة "المسيرة" التلفزيونية أن القوة البحرية التابعة للحوثيين استهدفت الأربعاء بارجة "الدمام" السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

وكتبت القناة على تويتر: "القوة البحرية تستهدف بارجة "الدمام" السعودية قبالة السواحل الغربية"، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، فيما لم يعلق التحالف العربي على الموضوع.

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وقبل 39 يوما دمرت القوة البحرية بصاروخين بارجة إماراتية كانت تقود عملية إنزال جرى إفشالها.  

المصدر: وكالات

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