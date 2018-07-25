الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة اليمن

أعلنت قناة "المسيرة" التلفزيونية أن القوة البحرية التابعة للحوثيين استهدفت الأربعاء بارجة "الدمام" السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

وكتبت القناة على تويتر: "القوة البحرية تستهدف بارجة "الدمام" السعودية قبالة السواحل الغربية"، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، فيما لم يعلق التحالف العربي على الموضوع.

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وقبل 39 يوما دمرت القوة البحرية بصاروخين بارجة إماراتية كانت تقود عملية إنزال جرى إفشالها.

المصدر: وكالات