محكمة لاهاي تحذر واشنطن من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران

وجه رئیس محكمة العدل الدولیة في لاهاي رسالة إلى وزیر الخارجیة الأمريكي إثر شكوى طهران على عودة فرض واشنطن عقوباتها على إيران.

وقال رئیس المركز القانوني الدولي في طهران محسن محبي، إن "رئیس محكمة لاهاي ونظرا لأهمیة وفوریة القضیة، وجه مساء الثلاثاء رسالة رسمیة إلى وزیر الخارجیة الأمريكي محذرا حكومة واشنطن كي لا تتصرف بحیث تمس إجراءاتها نتائج القرارات المقبلة للمحكمة".

وحسب الخبراء، فإن هذا الأمر یعد بمثابة حكم مؤقت لوقف أي إجراء للتصرف في الملفات المالیة، ومؤشرا على حساسیة وأهمیة موضوع شكوى إیران بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.

وأوضح محبی، أن موضوع شكوى إیران، هو أن الإجراء الأمريكي بإعادة إجراءات الحظر أحادیة الجانب یعتبر نقضا لتعهدات واشنطن الدولیة في إطار معاهدة عام 1955، والتي تعهدت أمريكا بموجبها بأن تتعامل مع الرعایا الإیرانیین بصورة منصفة، وأن لا تمنع المعاملات المالیة والمصرفیة.

المصدر: "إرنا"