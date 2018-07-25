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رويترز: "داعش" يتبنى مسؤولية هجوم مدينة تورونتو الكندية الأحد الماضي

نشطاء يحصون ضحايا الهجوم الإرهابي على قرى السويداء

أخبار العالم العربي

نشطاء يحصون ضحايا الهجوم الإرهابي على قرى السويداء
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تداول نشطاء حصيلة القتلى جراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" واستهدف عدة قرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي للسويداء جنوب سوريا.

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وذكر نشطاء أن سبعة ضحايا من قرية دوما بريف السويداء الشرقي قتلوا على يد داعش، وأن 4 آخرين قتلوا في بلدة السويمرة شمال السويداء. 

وأشار النشطاء إلى أن المسلحين استخدموا في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية.

إلا أن حصيلة القتلى ما زالت غير معروفة في القرى الأخرى إذ لا تزال الاشتباكات جارية بين المسلحين والأهالي.

وأكد النشطاء مقتل 7 من مسلحي داعش على أطراف المقرن الشرقي في ريف السويداء، ومقتل 15 داعشيا في بلدة دوما بالريف الشرقي، واثنين في المجبل بين دوما والمتونة.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي

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