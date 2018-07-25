قذاف الدم ينشر شريطا نادرا للقذافي مع عبد الناصر والسادات!

نشر مسؤول العلاقات الليبية المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، شريطا مصورا يجمع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومعمر القذافي، خلال حضورهما مناورة بالذخيرة الحية.

ويظهر في هذا الشريط الذي نشره ابن عم معمر القذافي بمناسبة الذكرى 66 لثورة يوليو، عدد من المسؤولين المصريين الكبار من بينهم الرئيس الراحل أنور السادات.

المصدر: فيسبوك