التحالف الدولي يعلن مقتل زعماء من "داعش" خططوا لاستهداف السعودية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه قتل في غارات على سوريا، قياديين من تنظيم "داعش" كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف السعودية والولايات المتحدة والسويد.

وقال التحالف في بيان إن غارة جوية شنها التحالف في 24 أبريل، قتلت منور المطيري، عضو "داعش" الذي كان يتخذ من سوريا قاعدة له. وكان المطيري يخطط لشن هجمات على السعودية.

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كما أكد التحالف مقتل سفيان مكوح وهو مقاتل بلجيكي سافر إلى سوريا للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها. ولم يوضح إن كان مقتل مكوح في نفس الغارة أم في حدث منفصل.

وذكر أن شخصا يدعى (سيماك) عرف بأنه مسؤول مخابرات التنظيم، أيضا لقي مصرعه في غارة جوية شنها التحالف في 12 يونيو، مشيرة إلى أن الشخص المذكور كان مرتبطا بخلية تخطط لشن هجمات في السويد.

المصدر: رويترز